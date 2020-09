Volterra 22 si presenta | una nuova tappa verso il 2022 per la città candidata a Capitale Italiana della Cultura

Ultime Notizie dalla rete : Volterra presenta

gonews

Italia [ENA] Basta poco per immergersi nella campagna Toscana e respirare l’odore medievale della natura e dei paesaggi della Valdelsa in un triangolo di valli formato da Volterra, San Gimignano e Sie ...Visita agli scavi archeologici dell’Anfiteatro romano per il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, accompagnato dal consigliere regionale Andrea Pieroni, candidato nelle file del Pd alle e ...Visita agli scavi archeologici dell’Anfiteatro romano per il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, accompagnato dal consigliere regionale Andrea Pieroni, candidato nelle file del Pd alle e ...