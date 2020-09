VIviana e Gioele, pubblicate le foto dell’incidente. Ecco cosa emerge dallo scontro. (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Incidente lieve? Non ci sembra proprio". Così su Facebook Nicodemo Gentile, avvocato di Luigino Parisi, papà di VIviana e nonno di Gioele, mostrando le foto del sinistro avvenuto nella galleria Turdi prima che la dj e il figlioletto morissero nei boschi poco distanti, in località Caronia. #foto A FINE ARTICOLO Le foto mostrano la fiancata della vettura completamente schiacciata e la ruota, priva di gomme, ridotta al solo cerchione. In condizioni analoghe sembra essere anche il furgoncino in cui invece viaggiavano gli operati rimasti coinvolti nell'incidente. "L'urto tra i mezzi è stato importante", rimarca l'avvocato dopo l'esame sulla vettura al termine del quale i suoi consulenti hanno ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Incidente lieve? Non ci sembra proprio". Così su Facebook Nicodemo Gentile, avvocato di Luigino Parisi, papà die nonno di, mostrando ledel sinistro avvenuto nella galleria Turdi prima che la dj e il figlioletto morissero nei boschi poco distanti, in località Caronia. #A FINE ARTICOLO Lemostrano la fiancata della vettura completamente schiacciata e la ruota, priva di gomme, ridotta al solo cerchione. In condizioni analoghe sembra essere anche il furgoncino in cui invece viaggiavano gli operati rimasti coinvolti nell'incidente. "L'urto tra i mezzi è stato importante", rimarca l'avvocato dopo l'esame sulla vettura al termine del quale i suoi consulenti hanno ...

