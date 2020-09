Visite mediche Fares: l’esterno è arrivato nella clinica Paideia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mohamed Fares è arrivato pochi minuti fa alla clinica Paideia per le Visite mediche con la Lazio: dopo ci sarà la firma sul contratto Il giorno di Mohamed Fares è arrivato. Mattinata di Visite mediche presso la clinica Paideia per il franco-algerino 24enne, arrivato alla Lazio dalla Spal per circa 8,5 milioni di euro più bonus. L’esterno sinistro era già stato avvistato a Roma una settimana fa dopo una cena in centro, ma ha dovuto attendere più di una settimana prima sottoporsi ai test di rito per delle questioni burocratiche (il rispetto dell’indice di liquidità). Nel pomeriggio firmerà il nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mohamedpochi minuti fa allaper lecon la Lazio: dopo ci sarà la firma sul contratto Il giorno di Mohamed. Mattinata dipresso laper il franco-algerino 24enne,alla Lazio dalla Spal per circa 8,5 milioni di euro più bonus. L’esterno sinistro era già stato avvistato a Roma una settimana fa dopo una cena in centro, ma ha dovuto attendere più di una settimana prima sottoporsi ai test di rito per delle questioni burocratiche (il rispetto dell’indice di liquidità). Nel pomeriggio firmerà il nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Visite mediche Visite mediche e sorrisi, il "mastino" Drolet è arrivato a Varese Varesenews Piccoli, niente Sampdoria: oggi visite mediche con lo Spezia

SEGUI TUTTE LE OPERAZIONI DI MERCATO DELLA SAMPDORIA. L’attaccante arriverà in Liguria, ma non alla Sampdoria. L’obiettivo della società orobica era fargli fare le ossa e il club… Leggi ...

Torino, Murru è allo stadio: visite mediche in corso, poi le firme

E’ il giorno di Nicola Murru: il nuovo acquisto del Torino è allo stadio Olimpico-Grande Torino per le visite mediche e per la firma del contratto. Tra poco ci sarà anche l’ufficialità del suo approdo ...

Lazio, ufficiale l’acquisto di Muriqi: l’attaccante arriva a titolo definitivo dal Fenerbahçe

La Lazio ha finalmente comunicato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Vedat Muriqi dal Fenerbahçe. L'annuncio è arrivato direttamente tramite il sito web ufficiale del club biancoceleste e p ...

