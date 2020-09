Vino: torna la Milano wine week e diventa evento vinicolo internazionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) - Un'edizione che aumenta i contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, si trasforma in un evento business internazionale collegando alcune importanti città del mondo dove si svolgeranno iniziative in contemporanea, rafforza la sua presenza sul territorio coinvolgendo sempre più aree di Milano e diviene al tempo stesso una grande manifestazione digitale fruibile da ogni luogo. Si presenta così la Milano wine week 2020, il primo evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta attraversando. La Milano wine week è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020), 16 set. (Adnkronos/Labitalia) - Un'edizione che aumenta i contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, si trasforma in unbusinesscollegando alcune importanti città del mondo dove si svolgeranno iniziative in contemporanea, rafforza la sua presenza sul territorio coinvolgendo sempre più aree die diviene al tempo stesso una grande manifestazione digitale fruibile da ogni luogo. Si presenta così la2020, il primodel settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Laè stata ...

Notiziedi_it : Torna “Wine & the City”, rassegna diffusa di eventi e incontri tra vino e cultura - SandroDeluca2 : RT @rep_napoli: Torna 'Wine & the City', rassegna diffusa di eventi e incontri tra vino e cultura [aggiornamento delle 17:44] - WineNewsIt : Da #Milano al mondo nel segno del #vino, torna la #MilanoWineWeek2020. #FedericoGordini: 'evento che cambia pelle,… - rep_napoli : Torna 'Wine & the City', rassegna diffusa di eventi e incontri tra vino e cultura [aggiornamento delle 17:44] - lisabau1 : @grigio_il @chilhavistorai3 Forse hai ragione, però se gli dai 30 anni cosa fai per un omicidio premeditato? Gli or… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino torna Da Milano al mondo nel segno del vino, torna la Milano Wine Week WineNews X Factor, la musica torna protagonista: un’edizione minimal senza tifo e lustrini

Giovedì 17 settembre il via, si scommette sui giovani di qualità. Emma, Mika, Agnelli e Hell Raton i giurati: «Noi molto uniti» Sarà un’edizione particolare quella di Xfactor2020. L’emergenza Covid ha ...

Wine&Thecity torna lunedì con “L’ebbrezza di ritrovarsi”

Wine&Thecity torna con un’edizione ridotta nei numeri e nei contenuti dal 21 al 25 settembre. “L’ebbrezza di ritrovarsi” è il claim scelto per questa edizione speciale che solo in parte mette in scena ...

Sapori d'Oltralpe, il Mercatino Regionale Francese torna a Sassuolo

In questo particolare periodo in cui tutti auspichiamo un ritorno alla normalità, una nuova edizione del Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe si terrà, dal 25 a ...

Giovedì 17 settembre il via, si scommette sui giovani di qualità. Emma, Mika, Agnelli e Hell Raton i giurati: «Noi molto uniti» Sarà un’edizione particolare quella di Xfactor2020. L’emergenza Covid ha ...Wine&Thecity torna con un’edizione ridotta nei numeri e nei contenuti dal 21 al 25 settembre. “L’ebbrezza di ritrovarsi” è il claim scelto per questa edizione speciale che solo in parte mette in scena ...In questo particolare periodo in cui tutti auspichiamo un ritorno alla normalità, una nuova edizione del Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe si terrà, dal 25 a ...