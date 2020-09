Vincenzo De Luca: “Acquistati vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governatore campano, Vincenzo De Luca, annuncia il piano regionale: “Evitare che, da qui a un mese, si confonda l’influenza con l’epidemia, perché i sintomi sono gli stessi”. “Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. Lo ha … Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governatore campano,De, annuncia il piano regionale: “Evitare che, da qui a un mese, si confonda l’influenza con l’epidemia, perché i sintomi sono gli stessi”. “Abbiamo già acquistato iper 4di. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. Lo ha …

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Luca Ordinanze anti-covid: class action bar e ristoranti vs De Luca Ottopagine San Giorgio a Cremano, Luigi Di Maio colpito in pieno da un gavettone

Secchio d'acqua in testa a Di Maio a San Giorgio a Cremano, indaga la Digos Il ministro degli Esteri, in visita a San Giorgio a Cremano (Napoli) per un comizio, è stato colpito da un secchio d'acqua: ...

Cultura, solidarietà, lotta alle mafie, salute: questi i temi del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti” 2020

NAPOLI – Sarà dedicato alla memoria di Aldo Masullo ma anche a una rinnovata attenzione per la cultura, la solidarietà, la lotta alle mafie e la tutela della salute il Premio Responsabilità Sociale “A ...

Riparte su Rai1 "Tale e Quale Show", per ora senza pubblico

Roma, 16 set. (askanews) - Tale e Quale Show riparte, da venerdì 18 settembre, per nove settimane, con 10 vip. Confermata la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Al ...

