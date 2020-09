Villas-Boas | “Neymar | Alvaro non è razzista” – VIDEO

(Di mercoledì 16 settembre 2020), tecnico del Marsiglia, è intervenuto al termine del match contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole, tecnico del Marsiglia, è intervenuto al termine del match contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole: «Noi stiamo dalla parte del nostro calciatore, Marsiglia e PSG sono a lavoro alla ricerca della verità. Una cosa è certa:non è razzista. Il Marsiglia è emblema dell’integrazione, rappresenta gente proveniente da tutto il mondo. Faremo di tutto pur di scoprire la verità, ma non abbiamo nessun dubbio. Non è una bella situazione per, è un ragazzo sensibile». Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico del Marsiglia difende il suo giocatore dalle accuse lanciate dalla stella brasiliana dopo la furiosa lite avvenuta durante la partita contro il PSG ...Accuse di razzismo, sputi, risse, calcioni e polemiche, tante polemiche. Una gazzarra in mondovisione quella andata in scena domenica sera al Parco dei Principi tra PSG e Marsiglia. Il Classique non è ...PARIGI - In questi giorni in Francia è scoppiata la polemica in seguito a ciò che è successo al termine della sfida di Ligue 1 fra Marsiglia e Paris Saint-Germain termina 1-0. Negli ultimi minuti del ...