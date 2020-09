Vicky Piria Instagram, la foto in pista conquista i fan: «Qui abbiamo due gioielli!» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vicky Piria, classe 1993, è famosa per le sue gare in Formula 3. Vicky ama i motori fin da quando era una bambina: i suoi idoli,infatti, sono Michael Schumacher e Ayrton Senna. La Piria è seguita moltissimo anche come conduttrice su Motor Trend. Tra una corsa in auto e una giornata davanti alle telecamere, Vicky riesce a trovare il tempo anche di conquistare i suoi fan sui social. Il profilo Instagram di Vicky Piria conta oltre 73 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa ha pubblicato un nuovo post che ha lasciato tutti quanti senza parole. Per lei solo una marea di complimenti. Leggi anche –> Sara Croce Instagram: la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020), classe 1993, è famosa per le sue gare in Formula 3.ama i motori fin da quando era una bambina: i suoi idoli,infatti, sono Michael Schumacher e Ayrton Senna. Laè seguita moltissimo anche come conduttrice su Motor Trend. Tra una corsa in auto e una giornata davanti alle telecamere,riesce a trovare il tempo anche dire i suoi fan sui social. Il profilodiconta oltre 73 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa ha pubblicato un nuovo post che ha lasciato tutti quanti senza parole. Per lei solo una marea di complimenti. Leggi anche –> Sara Croce: la ...

TheNiki94 : @LucaFilippiLF @FIA_WTCR Eri a Zolder assieme Vicky Piria per i test??? - DimagrireCnSnep : ?? NUOVA TESTIMONIAL Dopo la Fiorentina calcio, ecco una nuova Testimonial in casa SNEP: la pilota Vicky Piria. Legg… - DimagrireCnSnep : NUOVA TESTIMONIAL Dopo la Fiorentina calcio, ecco una nuova Testimonial in casa SNEP: la pilota Vicky Piria. Legg… -

