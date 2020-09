Viabilità in provincia | inaugurata strada provinciale nell’Alto Sannio FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiInaugurato stamani l’innesto dellale Beneventana sullaStatale 212 in territorio di Circello. L’opera, che pure non ha richiesto un rilevante impegno finanziario, era ferma al palo da tempo per problemi di natura amministrativa e burocratica. A tagliare il nastro sono stati: il Presidente dellaAntonio Di Maria, il Sindaco di Circello Giuseppe Golia ed il Consiglierele e sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto. Il nuovo innestole consente, per quanto riguarda il traffico locale, di migliorare l’accesso da parte degli abitanti di una contrada di Circello al centro abitato dello stesso e, su un più ampio piano, di rendere più agevoli collegamenti tra i Comuni di Fragneto ...