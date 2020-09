“Vi Racconto Chi Era Quella Ragazza” | Parla La Preside della Scuola di Paola Gaglione

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladi Caivano Eugenia Carfora, ha raccontato chi erae per quale motivo era speciale.è morta a soli 18 anni cadendo dal motorino su cui viaggiava assieme al fidanzato Ciro Migliore mentre venivano inseguiti da suo fratello Michele Antonio. LaMorano del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, di nome Eugenia Carfora ha voluto raccontare il ricordogiovane ai microfoni di Fanpage.it. “era una ragazza gioiosa, desiderosa di esserci. Come tutti i ragazzi vivaci, lei un po’ di più. Per lei ci voleva semplicemente uno sguardo in più, una carezza in più, ...