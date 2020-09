Venom 2 | uscita al cinema ufficialmente rimandata | le parole di Tony Vinciquerra

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo il grande successo di pubblico, il film con Tom Hardy sarebbe dovuto uscire nel 202o. Tuttavia la comparsa del Coronavirus a livello mondiale ha messo in dubbio il rilascio di2 – Let There Be Carnage. La data, infatti, inizialmente era stata spostata al 25 giugno 2021. Tuttavia sembra proprio che la Sony abbia preso una decisione estrema. La pellicola non uscirà fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà del tutto rientrata. A rivelarlo è stato, il presidente della Sony Pictures Entertainment. Lui, infatti, ha dichiarato durante un’intervista con The Wrap, che la motivazione dietro a tutto ciò è economica. Infatti, se un film da 200 milioni di dollari venisse rilasciato in un periodo come questo, l’industriatografica ci ...