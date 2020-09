Venezuela, per l'Onu Maduro responsabile di crimini contro l'umanità (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il presidente Nicolas Maduro e membri di spicco del suo governo sono responsabili di crimini contro l’umanità in Venezuela . Lo ha detto il team di inchiesta delle Nazioni Unite nel suo primo rapporto,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il presidente Nicolase membri di spicco del suo governo sono responsabili dil’; in. Lo ha detto il team di inchiesta delle Nazioni Unite nel suo primo rapporto,...

