Velletri casa della danza contemporanea | al via il Festival internazionale “Paesaggi del corpo” | si parte il 19 settembre

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La grandeapproda per tre mesi nella città di(RM) a partire dal 19, giorno di inaugurazione di Radici, titolo dell’edizione 2020 di Paesaggi del Corpodi. Con l’obiettivo di intessere una rete di relazioni con il territorio, la città, le comunità e i cittadini che li abitano, ilvuole mettere in primo piano laovvero l’arte che predilige il corpo per raccontare l’uomo nella sua fragilità, grandezza e diversità. Il programma Dalle ore 17, presso ladelle Culture eMusica, è previsto un incontro pubblico di ...

CorriereCitta : Velletri casa della danza contemporanea: al via il Festival internazionale “Paesaggi del corpo”, si parte il 19 set… - giuseppe_concas : Ogni volta che si parla di omofobia parte la carnevalate sovranista formata da ... account di centurione romano fr… - giuseppe_1939 : RT @CremaschiG: Uno dei protagonisti dell’assassinio di #WilliMonteiro è già a casa gli altri sono vergognosamente ancora accusati di omici… - capitanotennis : - Miziok67 : Velletri, il suocero di uno degli assassini di #WillyMonteiro: '...Le valutazioni si faranno a fatti accertati, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri casa

Il Caffè.tv

CRONACA – Il Commissariato di Polizia di Velletri è stato chiuso per un caso di positività al Covid-19. La chiusura è stata decisa dopo che due poliziotti ed un impiegato civile sono risultati positiv ...La Squadra Volante della Questura di Latina, unitamente a personale del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, nel corso della notte ha tratto in arresto A.M., di anni 35, pregiudicato, respons ...La grande danza contemporanea approda per tre mesi nella città di Velletri (RM) a partire dal 19 settembre, giorno di inaugurazione di Radici, titolo dell’edizione 2020 di Paesaggi del Corpo Festival ...