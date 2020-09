Vasto incendio al porto di Ancona, in fiamme capannoni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancona (ITALPRESS) – Un Vasto incendio è divampato nella notte al porto di Ancona. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, coinvolti diversi capannoni di cantieristica navale. Per estinguere il rogo, al lavoro 16 squadre dei pompieri provenienti anche da altri comandi delle Marche. Non si segnalano vittime o feriti, l’incendio è sotto controllo, rimangono da spegnere pochi focolai. Il Comune di Ancona ha chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi dell’aria. I tecnici dell’Arpa Marche sono al lavoro da subito proprio per il monitoraggio su questo fronte. Sempre in via precauzionale, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020)(ITALPRESS) – Unè divampato nella notte aldi. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, coinvolti diversidi cantieristica navale. Per estinguere il rogo, al lavoro 16 squadre dei pompieri provenienti anche da altri comandi delle Marche. Non si segnalano vittime o feriti, l’è sotto controllo, rimangono da spegnere pochi focolai. Il Comune diha chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi dell’aria. I tecnici dell’Arpa Marche sono al lavoro da subito proprio per il monitoraggio su questo fronte. Sempre in via precauzionale, il ...

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - Agenzia_Ansa : Un vasto #incendio divampa nel porto di #Ancona - LuiginaSi : RT @emergenzavvf: ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristica nava… - ParaBellum____ : RT @perchetendenza: #Ancona: Per il vasto incendio divampato alle 00:35 nel porto della città, che ha distrutto camion e altri capannoni do… -