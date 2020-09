Vasto incendio al porto di Ancona | il fumo invade il centro città Il Comune | «Tenete chiuse le finestre»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Unè scoppiato nella zona deldipoco dopo mezzanotte. Le fiamme sono divampate da un capannone, si sono sentiti anche dei boati. Al momento non risultano feriti o vittime, mentre sono arrivate sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di, Macerata e Pesaro che, dopo alcune ore, sono riuscite a circoscrivere l’. ANSA / Vigili del Fuoco La colonna didall’area dell’aldiUna densa colonna disi è sviluppata dall’area ex Tubimar, dove le fiamme hanno distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni. All’interno si troverebbero solventi, vernici e materiali potenzialmente tossici. ...

