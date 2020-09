Vasto incendio al porto di Ancona | il fumo invade il centro città Il Comune | «Tenete chiuse le finestre» – Video

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - Agenzia_Ansa : Un vasto #incendio divampa nel porto di #Ancona - SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - IlBona : RT @emergenzavvf: ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristica nava… - andreatorti90 : RT @emergenzavvf: ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristica nava… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio

Verso mezzanotte, un capannone ha presto fuoco nel porto di Ancona. Immediatamente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che verso le 2 di notte sono riusciti a circosvriverlo. Tanto c’è an ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...4' di lettura Ancona 16/09/2020 - Incendio nella notte. In fiamme dei capannoni della ex Tubimar. Al momento non ci sarebbero vittime né feriti Era da poco iniziato mercoledì 16 novembre quando la not ...