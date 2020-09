Valeria Corvino disegna la copertina di Zerosettanta | il nuovo album di Renato Zero

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) che sarà rilasciato in tre volumi, a cominciare dal terzo volume. La data di rilascio è fissata nel 30 settembre, giorno del suo settantesimo compleanno. Gli altri volumi saranno rilasciati, invece, entro la fine dell’anno. L’artista è nota per il carattere che è solita dare ai suoi ritratti a matita e china, così come ha fatto anche nella cover della prossima opera di. Per i suoi 70 anni, l’artista si è fatto in tre e tre sono le copertine realizzate che accompagneranno il triplo volume. Il triploarriva a poco meno di un anno dalla pubblicazione diIl Folle, che aveva anticipato con il singolo Mai Più Da Soli. La Vetrina è stato invece il secondo singolo estratto, con il videoclip che è stato invece ...