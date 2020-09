Valentino Rossi | il futuro già presente da scopritore di talenti

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Che fosse simpatico e ironico, di Valentino Rossi, si sapeva già. Lo ha confermato alla fine del Gran Premio di Misano, sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, la gara di casa per chi è nato fra le Marche e la Romagna. Ha vinto, potrebbero dire i meno attenti. No, è arrivato quarto, ma è stato contento lo stesso. Davanti a lui si è piazzato il futuro che lui stesso ha costruito.

I piloti dell'Academy di Valentino Rossi vincono davanti a lui. Il dottore dice scherzando che la chiuderà, ma quello dello scopritore di talenti sembra il suo futuro Che fosse simpatico e ironico, di ...Lo spagnolo è stato il più veloce in una giornata nella quale la Yamaha ha provato tante novità con alterne fortune. Il ducatista finalmente inizia a capire la gomma.