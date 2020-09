Valentina Vignali si dedica ai palleggi con un outifit da urlo FOTO

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La bella modella e cestista dello Smit Roma Centro,continua ad ottenere un grande seguito su Instagram grazie al suo ultimo post. Lala ritrae mentrea con una palla da basket nonostante indossi delle scarpe non propriamente adatte. I tacchi alti argentati la slanciano ancora di più e l’effetto è assicurato. Visualizza questo post su Instagram Io volevo essere qualcuno, tu vorresti essere qualcun altro Un post condiviso da(@) in data: 15 Set 2020 alle ore 5:12 PDT

Saranno anche fonte di guadagno e mezzo per ottenere popolarità, ma per i personaggi famosi i social network sono una gran bella gatta da pelare. Tra odiatori seriali, profili finti e leoni da tastier ...Sport e moda sono sempre state le grandi passioni di Valentina Vignali, ex cestista e ora influencer e modella. La romagnola ha così mixato le sue due passioni, con una foto pubblicata sul suo profilo ...Valentina Vignali sul letto, mostra troppo! Meravigliati i fa che commentano: ‘neanche Belen’. E’ un personaggio davvero molto amato non solo nel mondo dello sport ma anche sui social. Di recente, Val ...