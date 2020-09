Vaccino anti-Covid | il presidente dell’Irbm di Pomezia | “Se test andranno bene | a novembre primi 2-3 milioni di dosi all’Italia”

HuffPostItalia : Crisanti sullo stop del vaccino anti-Covid: 'Serve tempo. Sviluppo dura circa 5 anni' - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Se test andranno bene, a novembre primi 2-3 milioni di dosi a… - ufogufo : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Se test andranno bene, a novembre primi 2-3 milioni di dosi a… - lu_fer1975 : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Se test andranno bene, a novembre primi 2-3 milioni di dosi a… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Se test andranno bene, a novembre primi 2-3 milioni di dosi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

"I primi 2-3 milioni di dosi del vaccino anti Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all'Italia entro la fine di novembre se la sperimentazione in corso procederà positivamente, dopo la sos ...Il tema "è ancora in discussione nel dipartimento di Sanità pubblica", ma "stiamo ragionando sui 60 anni", e non più sui 65, come età per la campagna di vaccinazione gratuita contro l'influenza. Lo ha ...Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere disponibile entro un mese - un’accelerazione anche rispetto alle sue stesse previsioni otti ...