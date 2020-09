Vaccino anti covid, i medici Usa frenano ma Trump rilancia: “Disponibile a novembre” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Vaccino anti covid continua a dividere gli Stati Uniti. Nella sua testimonianza davanti al Congresso infatti il direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Dr. Robert Redfield, ha spiegato che la gran parte della popolazione dovrà aspettare almeno metà del 2021 per il Vaccino, scatenando la rabbia del presidente Donald Trump, che poco dopo durante il consueto briefing pomeridiano ha contraddetto il dottore ribadendo che il Vaccino sarà pronto per novembre e che Redfield “si è sbagliato”. LEGGI ANCHE > Per Trump un Vaccino contro il covid-19 sarà pronto in 3 o 4 settimane Perché mettere la maschera funziona meglio del ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilcontinua a dividere gli Stati Uniti. Nella sua testimonianza daval Congresso infatti il direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Dr. Robert Redfield, ha spiegato che la gran parte della popolazione dovrà aspettare almeno metà del 2021 per il, scatenando la rabbia del presidente Donald, che poco dopo durante il consueto briefing pomeridiano ha contraddetto il dottore ribadendo che ilsarà pronto per novembre e che Redfield “si è sbagliato”. LEGGI ANCHE > Peruncontro il-19 sarà pronto in 3 o 4 settimane Perché mettere la maschera funziona meglio del ...

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Se test andranno bene, a novembre primi 2-3 milioni di dos… - HuffPostItalia : Crisanti sullo stop del vaccino anti-Covid: 'Serve tempo. Sviluppo dura circa 5 anni' - giornalettismo : Scontro Trump-dottori sulle tempistiche del #vaccino anti #COVID?19 #CDC #mascherine - bizcommunityit : Oxford-AstraZeneca: se test ok, a novembre prime dosi di vaccino in Italia - OrnellaFelici : Vaccino Covid, la novità per l’Italia dell’azienda Irbm: «A novembre le prime dosi se test ok»: «I primi 2-3 milion… -