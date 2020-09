Vaccini antinfluenzali, Campania pronta. In arrivo 4 milioni di dosi. De Luca: Siamo i primi in Italia (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Abbiamo già acquistato i Vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita a Lettere, in provincia di Napoli, per l’inaugurazione del museo nel Castello cinquecentesco restaurato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Abbiamo già acquistato iper 4di campani.in. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. Lo ha detto il governatore della, Vincenzo De, a margine della visita a Lettere, in provincia di Napoli, per l’inaugurazione del museo nel Castello cinquecentesco restaurato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Codacons dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococc ...

