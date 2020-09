Usa, sondaggio Rasmussen: Trump supera Biden per la prima volta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Donald Trump 47%, Joe Biden 46%: per la prima volta dal luglio scorso, da quando è stato avviato il sondaggio settimanale White House Watch. Il presidente americano risulta in testa in una rilevazione nazionale sul suo sfidante democratico Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Donald47%, Joe46%: per ladal luglio scorso, da quando è stato avviato ilsettimanale White House Watch. Il presidente americano risulta in testa in una rilevazione nazionale sul suo sfidante democratico

