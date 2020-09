USA, incendi sulla West Coast: il fumo arriva fino a New York [FOTO] (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il fumo degli incendi che divampano senza sosta sulla West Coast ha attraversato tutti gli Stati Uniti arrivando fino alla costa orientale e raggiungendo i cieli di New York. Il fumo visibile nei cieli della Grande Mela, trasportato dalla corrente dei venti, si può osservare nelle immagini pubblicate dal National Weather Center: dovrebbe venire dissipato entro oggi, senza causare problemi alla qualità dell’aria.L'articolo USA, incendi sulla West Coast: il fumo arriva fino a New York FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildegliche divampano senza sostaha attraversato tutti gli Stati Unitindoalla costa orientale e raggiungendo i cieli di New. Ilvisibile nei cieli della Grande Mela, trasportato dalla corrente dei venti, si può osservare nelle immagini pubblicate dal National Weather Center: dovrebbe venire dissipato entro oggi, senza causare problemi alla qualità dell’aria.L'articolo USA,: ila NewMeteo Web.

repubblica : Usa, il governatore Newsom: 'Venite in California e guardate bene gli incendi. Tutta colpa del cambiamento climatic… - Corriere : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico - Corriere : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa, vento trasporta fumo incendi West, visibile a New York. Harris torna in California - Rosanna32644654 : RT @Leonardobecchet: Incendi devastanti in tutto il mondo, scioglimento dei ghiacci...il riscaldamento climatico è + veloce della nostra ca… -