Usa 2020, la rivolta dei Vip contro Zuckerberg. Anche Kim Kardashian sospende il proprio account Instagram per 24 ore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Anche Kim Kardashian si schiera contro Mark Zuckerberg. La star dei reality diventata celebrità mondiale ha deciso di aderire alla campagna #StopHateforProfit che, come dice il nome stesso, propone di boicottare i social media accusati di fare cassa alimentando odio (in particolare contro le minoranze), esacerbando le divisioni sociali e favorendo la diffusione di fake news. Il contesto è quello delle elezioni presidenziali – che avranno luogo il 3 novembre – e l’obiettivo è evitare un ripetersi delle scorse elezioni, tra bot di matrice straniera che seminavano discordia e troll che pompavano il web di contenuti fuorvianti per condizionare il voto. Così, Anche Kardashian ha deciso di non utilizzare il suo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020)Kimsi schieraMark. La star dei reality diventata celebrità mondiale ha deciso di aderire alla campagna #StopHateforProfit che, come dice il nome stesso, propone di boicottare i social media accusati di fare cassa alimentando odio (in particolarele minoranze), esacerbando le divisioni sociali e favorendo la diffusione di fake news. Il contesto è quello delle elezioni presidenziali – che avranno luogo il 3 novembre – e l’obiettivo è evitare un ripetersi delle scorse elezioni, tra bot di matrice straniera che seminavano discordia e troll che pompavano il web di contenuti fuorvianti per condizionare il voto. Così,ha deciso di non utilizzare il suo ...

