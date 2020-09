Uruguay | Recoba chiama Suarez e Cavani | “Barcellona? Luis va rispettato | lo porto con Edinson al Club Nacional”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Alvaro, attuale dirigente delNacional, sarebbe pronto ad acquisire i cartellini dei connazionalie la Celeste: “Godin punto di riferimento,insostituibili”I due giocatori sembrano vivere un momento di incertezza riguardo il loro futuro professionale. Infatti, fino qualche giorno fa, sembrava stesse andando tutto per il meglio rispetto al passaggio didal Barcellona alla Juventus, unico ostacolo l'ottenimento della cittadinanza italiana e dello status di comunitario che il giocatore sta cercando di superare in questi giorni. Oggi invece la pista Juventus sembra essersi raffreddata. Per quanto riguarda l’ex Palermo Edison ...