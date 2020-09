Uragano Mediterraneo nello Jonio, Allerta Meteo della protezione civile: allarme ARANCIONE in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] (Di mercoledì 16 settembre 2020) Allerta Meteo – Un intenso ciclone Mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con temporali e venti forti fino al pomeriggio di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso nei giorni precedenti. I fenomeni Meteo, impattando ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Un intenso ciclone, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle regioni più meridionali, specie suorientale e, con temporali e venti forti fino al pomeriggio di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso nei giorni precedenti. I fenomeni, impattando ...

