Università: da lunedì 21 settembre lezioni in presenza. Con le mascherine. Non c’è calo di iscritti (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Le lezioni in presenza stanno riprendendo in tutte le università - ha spiegato il ministro su Sky tg 24 - alcune hanno iniziato, la maggior parte riprende lunedì prossimo; c'è un modello misto che prevede una occupazione delle aule al 50% e in contemporanea la didattica a distanza per raggiunger i fuorisede e gli stranieri, ma anche coloro che non sono in grado di seguire le lezioni per vari motivi» Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Leinstanno riprendendo in tutte le università - ha spiegato il ministro su Sky tg 24 - alcune hanno iniziato, la maggior parte riprende lunedì prossimo; c'è un modello misto che prevede una occupazione delle aule al 50% e in contemporanea la didattica a distanza per raggiunger i fuorisede e gli stranieri, ma anche coloro che non sono in grado di seguire leper vari motivi»

MediasetTgcom24 : Università, ministro Manfredi: 'Da lunedì riprendono le lezioni, con la mascherina' #università… - FirenzePost : Università: da lunedì 21 settembre lezioni in presenza. Con le mascherine. Non c’è calo di iscritti - CorriereQ : Università, Manfredi: ‘Da lunedì lezioni in atenei e con mascherina’ - apetrazzuolo : UNIVERSITA' - Manfredi: 'Da lunedì lezioni negli atenei e con mascherina' - FantiniValerio : Università, Manfredi: 'Da lunedì lezioni in atenei e con mascherina' - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Università lunedì Università, Manfredi: 'Da lunedì lezioni in atenei e con mascherina' Agenzia ANSA