Undone By Blood | Norman Reedus e AMC adattano il fumetto in una serie tv

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 settembre 2020)si dà al western producendo e (forse) interpretando l'adattamento delByche diventerà presto unatv. La star di The Walking Deadha unito le forze con AMC per sviluppare una nuovatv ispirata alwestern AfterShock ComicsBy, noto anche come Shadow of a Wanted Man.potrebbe, inoltre, interpretare il protagonista dello show.By, scritto da Lonnie Nadler e Zac Thompson e illustrato da Sami Kivelä, è stato pubblicato per la prima volta a inizio 2020. Ambientato negli anni '70, il ...