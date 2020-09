Una squadra dedicata a Sabrina Salerno. Lei stupita: “Magari vado a seguire la prima partita” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “A Siviglia hanno creato una società di calcio dedicata a me? La notizia mi è stata mandata subito dai miei amici spagnoli, trovo sia una cosa insolita e molto carina, non credo che una società di calcio sia mai stata dedicata ad una cantante. Hanno usato parole molto gentili e di ammirazione, sia per la musica che per la bellezza. Magari quando inizierà il campionato andrò a seguire la prima partita…”. Questa la risposta puntuale della cantante e showgirl Sabrina Salerno alla notizia della società di calcio a 7 che in Spagna ha preso il suo nome. “Non sono sorpresa che sia avvenuto in Spagna, perché è stato uno dei primi paesi che mi ha dato la popolarità e il successo, quindi non mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “A Siviglia hanno creato una società di calcioa me? La notizia mi è stata mandata subito dai miei amici spagnoli, trovo sia una cosa insolita e molto carina, non credo che una società di calcio sia mai stataad una cantante. Hanno usato parole molto gentili e di ammirazione, sia per la musica che per la bellezza. Magari quando inizierà il campionato andrò alapartita…”. Questa la risposta puntuale della cantante e showgirlalla notizia della società di calcio a 7 che in Spagna ha preso il suo nome. “Non sono sorpresa che sia avvenuto in Spagna, perché è stato uno dei primi paesi che mi ha dato la popolarità e il successo, quindi non mi ...

