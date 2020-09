“Una notte al Louvre. Leonardo Da Vinci” nei cinema del Lazio solo il 21, 22 e 23 settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) È la mostra che ha raccolto oltre 1 milione di visitatori segnando il record assoluto del Museo del Louvre ARRIVA IN ESCLUSIVA AL cinema solo IL 21, 22, 23 settembre 2020 UNA notte AL Louvre Leonardo DA VINCI Per la prima volta il Museo del Louvre viene presentato in un documentario realizzato appositamente per le sale cinematografiche di 60 paesi del mondo Un eccezionale tour notturno nella sale della mostra su Leonardo per riaprire la stagione della Grande Arte al cinema dopo il lockdown In Lazio aderiscono Anzio Astoria 22-set Fiumicino Uci Parco Leonardo 21,22/9 Gaeta Ariston 22,23/9 Guidonia The ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) È la mostra che ha raccolto oltre 1 milione di visitatori segnando il record assoluto del Museo delARRIVA IN ESCLUSIVA ALIL 21, 22, 232020 UNAALDA VINCI Per la prima volta il Museo delviene presentato in un documentario realizzato appositamente per le saletografiche di 60 paesi del mondo Un eccezionale tour notturno nella sale della mostra super riaprire la stagione della Grande Arte aldopo il lockdown Inaderiscono Anzio Astoria 22-set Fiumicino Uci Parco21,22/9 Gaeta Ariston 22,23/9 Guidonia The ...

BentivogliMarco : L'incendio divampato in una delle aree delle fabbriche che seguivo nel 2001 nel porto di #Ancona oggi la ex… - Benji_Mascolo : Ci vuole sempre coraggio per mettersi in gioco, ripartire da zero, imparare qualcosa di nuovo. Chi capisce gli elem… - virginiaraggi : Nella notte del 27 agosto la comunità scolastica del Trullo era stata scossa da un grave atto vandalico. Non ci sia… - RetwittL : RT @AntonellaLaTor6: @SalaLettura @PasqualeTotaro @lenotedeltempo @GisellinaBlanco @Tanianerz @Tittipic @tizianaerco @alone73x1 @Alberto63A… - RotellaFP : RT @a_saba78: #16settembre Capitava la notte che si andasse a frugare, bambini, tra gli scogli; cercando il Filo che riavvicinasse le stel… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una notte 10-09 - Autostrade: programma chiusure Trasporti-Italia.com