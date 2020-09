Un posto al sole: SERENA e FILIPPO in ospedale, perché? Anticipazioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Settimana importante per SERENA (Miriam Candurro) e FILIPPO (Michelangelo Tommaso) di Un posto al sole. Va in scena infatti la tanto attesa udienza per la separazione, a cui i due arriveranno accompagnati da una grande tensione emotiva.Leggi anche: IL SEGRETO, Anticipazioni puntata di giovedì 17 settembre 2020Già sappiamo che, anche a causa dell’atteggiamento in aula di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi), SERENA uscirà umiliata da tutto questo e sarà costretta a “un doloroso passo“, che con tutta probabilità sarà quello di lasciare la piccola Irene (Greta Putaturo) a FILIPPO. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ma non finisce qui. ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 16 settembre 2020) Settimana importante per(Miriam Candurro) e(Michelangelo Tommaso) di Unal. Va in scena infatti la tanto attesa udienza per la separazione, a cui i due arriveranno accompagnati da una grande tensione emotiva.Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di giovedì 17 settembre 2020Già sappiamo che, anche a causa dell’atteggiamento in aula di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi),uscirà umiliata da tutto questo e sarà costretta a “un doloroso passo“, che con tutta probabilità sarà quello di lasciare la piccola Irene (Greta Putaturo) a. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ma non finisce qui. ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Tante novità per la Cirillo, cosa le succederà? - brandobenifei : Nel mio intervento al Parl. Europeo ho posto come centrale il tema del sostegno alle giovani generazioni, che non p… - las3rman : @_DAGOSPIA_ Un posto al sole docet - dumurin : @misscharmy @zonaila @CorneliaHale94 @AnnaSpocchiossa @ZeusMega @CIAfra73 @EnfantProdige @IdaLa56 @OnceUponATeddy… - misscharmy : @zonaila @CorneliaHale94 amiche mie'calabre'che ne pensate di Un posto al sole made in Calabria? @AnnaSpocchiossa… -