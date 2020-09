Un Posto Al Sole Anticipazioni 17 settembre 2020: Serena e Filippo vicini alla resa dei conti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 17 settembre 2020, Serena e Filippo sono vicini alla resa dei conti in tribunale mentre Giulia è agitata e prova dei sentimenti contrastanti. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 16 settembre 2020) Scopriamo insieme lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 17sonodeiin tribunale mentre Giulia è agitata e prova dei sentimenti contrastanti.

