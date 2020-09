Ulisse | Alberto Angela festeggia 20 anni con nuove puntate post lockdown

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 settembre 2020)(foto Barbara Ledda)viaggia da vent’in tv. Il doppio del tempo impiegato dall’omonimo eroe greco per rivedere Itaca. Certo, parlare di impresa epica per il programma di Rai1 sarebbe esagerato, ma alla creatura diva sicuramente riconosciuta una invidiabile longevità. Ed una resistenza – analoga a quella del mitologico personaggio – alle circostanze avverse. La trasmissione, infatti, tornerà in onda stasera (ore 21.25) con un ciclo di quattro appuntamenti registrati dopo il, con soluzioni produttive adeguate al momento. Lesono state preparate in smartworking e registrate tra giugno ed agosto, con un utilizzo ...