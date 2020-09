UFFICIALE – Murillo ceduto in prestito con diritto di riscatto al Celta Vigo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Celta Vigo: lo annuncia la Sampdoria con un comunicato UFFICIALE Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Celta Vigo. Lo comunica la Sampdoria con un annuncio UFFICIALE. COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Club Celta de Vigo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Murillo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jeisonè un nuovo calciatore del: lo annuncia la Sampdoria con un comunicatoJeisonè un nuovo calciatore del. Lo comunica la Sampdoria con un annuncio. COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di avera titolo temporaneo condi opzione al Real Clubdei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison». Leggi su Calcionews24.com

FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: Ufficiale: #Murillo dalla #Sampdoria va in prestito con diritto al #CeltaVigo #calciomercato - AffariDiCalcio : Ufficiale: #Murillo dalla #Sampdoria va in prestito con diritto al #CeltaVigo #calciomercato - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - ??? #Sampdoria, #Murillo si trasferisce al #CeltaVigo?? Il difensore torna in Spagna dopo l'esperienza con i bl… - sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE: Murillo via in prestito con diritto di riscatto: L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a t… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Sampdoria, ceduto Murillo al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Murillo UFFICIALE: Sampdoria, ceduto Murillo al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto TUTTO mercato WEB Calciomercato Sampdoria, Murillo al Celta Vigo: Le cifre

È ufficiale il trasferimento di Jeison Murillo al Celta Vigo. Il giocatore colombiano ritorna, quindi, nella squadra dove aveva trascorso la seconda parte della passata stagione e lascia nuovamente la ...

UFFICIALE Murillo al Celta Vigo. Il comunicato della Sampdoria

Ufficiale: Murillo al Celta Vigo. Ecco il comunicato della Sampdoria che ufficializza il ritorno al Certa Vigo del difensore colombiano Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Sampdoria annun ...

Samp, ultimatum per Marin. Murillo, il Celta ci riprova

Genova – C’è stato il contatto con Miroslav Bicanic procuratore di Antonio Marin. L’intesa per il contratto è stata raggiunta, la Samp per chiudere aspetta entro questa settimana la conferma che la Di ...

È ufficiale il trasferimento di Jeison Murillo al Celta Vigo. Il giocatore colombiano ritorna, quindi, nella squadra dove aveva trascorso la seconda parte della passata stagione e lascia nuovamente la ...Ufficiale: Murillo al Celta Vigo. Ecco il comunicato della Sampdoria che ufficializza il ritorno al Certa Vigo del difensore colombiano Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Sampdoria annun ...Genova – C’è stato il contatto con Miroslav Bicanic procuratore di Antonio Marin. L’intesa per il contratto è stata raggiunta, la Samp per chiudere aspetta entro questa settimana la conferma che la Di ...