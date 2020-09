Ue, von der Leyen: “Riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Per diventare il primo continente climaticamente neutro, proponiamo portare l’obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni ad almeno il 55%“. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione a Bruxelles. “Riconosco che troppo per alcuni e non abbastanza per altri. Ma la nostra economia e industria possono gestirlo. E lo vogliono anche loro”, ha aggiunto. L'articolo Ue, von der Leyen: “Riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Per diventare il primo continente climaticamente neutro, proponiamo portare l’obiettivo per il 2030 di riduzionead almeno il 55%“. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione a Bruxelles. “Riconosco che troppo per alcuni e non abbastanza per altri. Ma la nostra economia e industria possono gestirlo. E lo vogliono anche loro”, ha aggiunto. L'articolo Ue, von der: “Riduzione del 55%il 2030” proviene da Il Fatto Quotidiano.

