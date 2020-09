Ue: Tajani, 'Europa in giusta direzione problema è governo italiano' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Il governo ha solo detto che comunicherà alle Camere quello che farà. Se si vuole collaborare serve lavorare insieme e serve fare degli incontri dove si decide insieme cosa è bene per il Paese. Innanzitutto le riforme, abbassare le tasse, fare una riforma della burocrazia, riformare la giustizia penale e civile, fare una riforma della sanità e sapere perché il governo non sta utilizzando i soldi del Mes, che sono fondi che vanno utilizzati per sistemare il nostro sistema sanitario e anche quello dei trasporti. L'Europa per la prima volta è stata solidale grazie al nostro impegno. Il problema non è l'Europa ma il governo italiano". Così ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ilha solo detto che comunicherà alle Camere quello che farà. Se si vuole collaborare serve lavorare insieme e serve fare degli incontri dove si decide insieme cosa; bene per il Paese. Innanzitutto le riforme, abbassare le tasse, fare una riforma della burocrazia, riformare la giustizia penale e civile, fare una riforma della sanità e sapere perché ilnon sta utilizzando i soldi del Mes, che sono fondi che vanno utilizzati per sistemare il nostro sistema sanitario e anche quello dei trasporti. L'per la prima volta; stata solidale grazie al nostro impegno. Ilnon; l'ma il". Così ...

PArancino : @Antonio_Tajani non metterete i sodi che arrivano dal Europa per mangiare voi e i vostri amici ..come e vostro uso… - glevulus : @Antonio_Tajani Ma i vostri 'alleati' non la pensano minimamente come voi. Io la stimo Tajani, ma perché difendere,… - We_Pesaro : RT @ForzaMarche: @Antonio_Tajani 'Noi siamo in campo per contare più in Europa, non per uscirne. È la nostra battaglia politica'. #marcheal… - ForzaMarche : @Antonio_Tajani 'Noi siamo in campo per contare più in Europa, non per uscirne. È la nostra battaglia politica'.… - ForzaMarche : .@Antonio_Tajani 'Uscire dall'Europa? Velleitarismo allo stato puro. 220 miliardi di euro vale il business delle az… -

