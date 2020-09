Ue: linee guida governo per Recovery, 6 mission in 38 pagine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) – Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale; Salute. Sono queste le ‘mission’ individuate dal governo per cambiare volto all’Italia sfruttando il volano del Next Generation Eu. Le direttrici sulle quali punta l’esecutivo Conte sono indicate nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza per accedere ai fondi del Recovery Fund inviate ieri dal premier ai presidenti delle Camere, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Trentotto pagine e 32 slide – per un totale di 73 pag – con cui ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) – Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale; Salute. Sono queste le ‘’ individuate dalper cambiare volto all’Italia sfruttando il volano del Next Generation Eu. Le direttrici sulle quali punta l’esecutivo Conte sono indicate nelledel Piano nazionale di ripresa e resilienza per accedere ai fondi delFund inviate ieri dal premier ai presidenti delle Camere, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Trentottoe 32 slide – per un totale di 73 pag – con cui ...

