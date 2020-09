Tuttosport: il City non offrirà più di 55 milioni per Koulibaly (Di mercoledì 16 settembre 2020) Koulibaly è considerato uno dei punti forti del mercato in uscita del Napoli, ma come riporta oggi Tuttosport il City stenta ad affondare nella trattativa senza avvicinarsi alle cifre chieste dal presidente De Laurentiis finora non è arrivata nemmeno un’offerta scritta per il difensore senegalese e lo stesso Manchester City si sta spostando in maniera decisa verso l’ispanico-uruguagio Gimenez, 25enne difensore centrale dell’Atletico Madrid. De Laurentiis continua a chiedere 80 milioni (bonus inclusi) per Koulibaly, ma indirettamente, attraverso la mediazione di Fali Ramadani, sarebbe stato comunicato al club azzurro che, più di 55 milioni, il City non sarebbe disposto a spendere per il quasi trentenne del Napoli. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020)è considerato uno dei punti forti del mercato in uscita del Napoli, ma come riporta oggiilstenta ad affondare nella trattativa senza avvicinarsi alle cifre chieste dal presidente De Laurentiis finora non è arrivata nemmeno un’offerta scritta per il difensore senegalese e lo stesso Manchestersi sta spostando in maniera decisa verso l’ispanico-uruguagio Gimenez, 25enne difensore centrale dell’Atletico Madrid. De Laurentiis continua a chiedere 80(bonus inclusi) per, ma indirettamente, attraverso la mediazione di Fali Ramadani, sarebbe stato comunicato al club azzurro che, più di 55, ilnon sarebbe disposto a spendere per il quasi trentenne del Napoli. ...

