Tutti i soprannomi che Trump ha dato ai suoi avversari (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Sleepy Joe”, “Phony Kamala”, “Fat Jerry”: i soprannomi che Donald Trump riserva ai suoi avversari sembrano pensati da un bullo di quinta elementare. Il presidente Usa si diverte a insultare in questo modo nemici e persone che non gli sono gradite, ma come capita ai peggiori comici, spesso le sue battute provocano solo imbarazzo in chi le ascolta o le legge su Twitter. È però interessante analizzare i soprannomi coniati da Trump per i suoi sfidanti, perché dalla scelta dei termini si può risalire alle motivazioni che hanno spinto il leader statunitense ad apostrofarli in quel modo, e quindi a una parte importante delle sue concezioni politiche. Le ingiurie in politica non sono niente di nuovo, ma nessuno le ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Sleepy Joe”, “Phony Kamala”, “Fat Jerry”: iche Donaldriserva aisembrano pensati da un bullo di quinta elementare. Il presidente Usa si diverte a insultare in questo modo nemici e persone che non gli sono gradite, ma come capita ai peggiori comici, spesso le sue battute provocano solo imbarazzo in chi le ascolta o le legge su Twitter. È però interessante analizzare iconiati daper isfidanti, perché dalla scelta dei termini si può risalire alle motivazioni che hanno spinto il leader statunitense ad apostrofarli in quel modo, e quindi a una parte importante delle sue concezioni politiche. Le ingiurie in politica non sono niente di nuovo, ma nessuno le ...

