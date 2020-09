Trump: "Vaccino possibile tra 3-4 settimane" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Vaccino anti-Covid 19 potrebbe essere pronto nell’arco di “tre o quattro” settimane. Parola di Donald Trump, che è tornato a difendere la sua gestione dell’emergenza, affermando di non aver “minimizzato” i rischi della pandemia.“Se volete sapere la verità, la precedente Amministrazione avrebbe impiegato forse anni per avere un Vaccino a causa dell’Fda e di tutti i permessi. Siamo a poche settimane dall’averlo - ha detto durante una town hall organizzata dalla Abc a Philadelphia - potrebbe trattarsi di tre o quattro settimane”. Poi il presidente americano ha ribadito la convinzione che il virus “sparirà”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilanti-Covid 19 potrebbe essere pronto nell’arco di “tre o quattro”. Parola di Donald, che è tornato a difendere la sua gestione dell’emergenza, affermando di non aver “minimizzato” i rischi della pandemia.“Se volete sapere la verità, la precedente Amministrazione avrebbe impiegato forse anni per avere una causa dell’Fda e di tutti i permessi. Siamo a pochedall’averlo - ha detto durante una town hall organizzata dalla Abc a Philadelphia - potrebbe trattarsi di tre o quattro”. Poi il presidente americano ha ribadito la convinzione che il virus “sparirà”.

