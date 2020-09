Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Trump: il vaccino potrebbe essere pronto tra 3-4 settimane - DavideTedesco74 : RT @repubblica: Coronavirus, Oms: 'Mondo ancora all'inizio della pandemia'. Trump: 'Possibile vaccino tra 3-4 settimane' [aggiornamento del… - repubblica : Coronavirus, Oms: 'Mondo ancora all'inizio della pandemia'. Trump: 'Possibile vaccino tra 3-4 settimane' [aggiornam… - peppe844 : RT @repubblica: Coronavirus, Oms: 'Mondo ancora all'inizio della pandemia'. Trump: 'Possibile vaccino tra 3-4 settimane' [aggiornamento del… - FirenzePost : Trump: vaccino Covid-19 pronto entro tre o quattro settimane -

New York, 16 set 06:39 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il paese potrebbe disporre di un vaccino efficace contro il coronavirus entro tre o quattro s ...(ANSA) – WASHINGTON, 15 SET – Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto entro tre o quattro settimane: lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un town hall a Philadelphia. Ne ...La pandemia causata dal nuovo coronavirus ha ucciso almeno 930.180 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre (fonte: rapporto redatto dall'AFP). Sono stati diagnosticati quasi 29,4 milioni di c ...