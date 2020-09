Trump in campagna elettorale: 'Il nostro vaccino arriverà tra 3-4 settimane' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il vaccino anti-Covid 19 potrebbe essere pronto nell'arco di "tre o quattro" settimane. Parola di Donald Trump, che è tornato a difendere la sua gestione dell'emergenza, affermando di non aver "... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilanti-Covid 19 potrebbe essere pronto nell'arco di "tre o quattro". Parola di Donald, che è tornato a difendere la sua gestione dell'emergenza, affermando di non aver "...

GiulioScotto : RT @Arturo_Scotto: Accordo tra Israele, Emirati Arabi e Barhein è la pietra tombale per la pace in Medio Oriente. Un pezzo della campagna e… - Arturo_Scotto : Accordo tra Israele, Emirati Arabi e Barhein è la pietra tombale per la pace in Medio Oriente. Un pezzo della campa… - globalistIT : - DxZagor : @massimosab @PepitoS10773388 Ascolta, il mio presidente Trump sta usando il china virus per la campagna elettorale,… - il_moscerino : RT @marioadinolfi: Sono stupefatto della modalità con cui in piena par condicio si consenta su La7 di fare sfacciata campagna politica senz… -