Trsikell | programma di giovedì 17 settembre 2020

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Prendono il via i pomeriggi del Triskell, il festival celtico del Friuli Venezia Giulia dal 16 al 27al Boschetto del Ferdinandeo di Trieste: tra stage, laboratori, riscoperta della natura e delle antiche tradizioni dei Celti. Si apre alle 16.00 con il laboratorio per adulti dedicato alla creazione di “Gioielli con intrecci celtici” a cura di Katleen dei MacAjvar, mentre gli appassionati di tiro con l’arco potranno partecipare al corso di due ore con Rob Roy della A.S.D. Dragon Rouge con iscrizione obbligatoria all’infopoint. Mentre prove libere e dimostrazioni per aspiranti arcieri si terranno a partire dalle 18.00. Alle 17.00 l’Associazione Culturale Aes Torkoi proporrà un esperimento archeologico di tintura della lana con spiegazione del processo lavorativo della creazione degli abiti ...