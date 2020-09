Troppi incidenti sui monopattini elettrici: Milano schiera gli steward (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sette steward per sette operatori della mobilità “dolce”. Le aziende che offrono il servizio dei monopattini in sharing a Milano – Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi e Dott – hanno presentato l’iniziativa finalizzata a prevenire le violazioni al codice della strada, cercando così di limitare gli incidenti che tanto stanno facendo discutere. Questa mattina l’ultimo episodio, quando un 34enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi scontrato nel sottopasso Mortirolo con un’auto, avendo perso il controllo del suo monopattino per circostanze ancora da accertare. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Niguarda in condizioni serie. L’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato (FDI) ha criticato il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Setteper sette operatori della mobilità “dolce”. Le aziende che offrono il servizio deiin sharing a– Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi e Dott – hanno presentato l’iniziativa finalizzata a prevenire le violazioni al codice della strada, cercando così di limitare gliche tanto stanno facendo discutere. Questa mattina l’ultimo episodio, quando un 34enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi scontrato nel sottopasso Mortirolo con un’auto, avendo perso il controllo del suo monopattino per circostanze ancora da accertare. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Niguarda in condizioni serie. L’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato (FDI) ha criticato il ...

