Tribunale dei ministri: cos’è, come funziona e che compito svolge (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tribunale dei ministri: cos’è, come funziona e che compito svolge Recentemente, le notizie di cronaca hanno spesso citato il cosiddetto Tribunale dei ministri. Ci riferiamo in particolare alle vicende che hanno coinvolto il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione al soccorso in mare di navi che trasportano migranti e alla questione dell’Italia come porto sicuro. Qui di seguito vogliamo proprio chiarire che cos’è questo Tribunale, come funziona e quali compiti ha: infatti, negli articoli giornalistici o nelle notizie dei tg, non si ha sempre il tempo anche di dettagliare la funzione di questo o quell’organo dello Stato. Vediamolo qui ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 settembre 2020)dei: cos’è,e cheRecentemente, le notizie di cronaca hanno spesso citato il cosiddettodei. Ci riferiamo in particolare alle vicende che hanno coinvolto il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione al soccorso in mare di navi che trasportano migranti e alla questione dell’Italiaporto sicuro. Qui di seguito vogliamo proprio chiarire che cos’è questoe quali compiti ha: infatti, negli articoli giornalistici o nelle notizie dei tg, non si ha sempre il tempo anche di dettagliare la funzione di questo o quell’organo dello Stato. Vediamolo qui ...

Tg3web : Polemiche per il permesso premio concesso dal Tribunale di sorveglianza di Padova a uno dei mandanti dell'omicidio… - matteosalvinimi : L’Italia ha sconfitto le piaghe del terrorismo e dei sequestri con la linea dura, ma senza la Lega si conferma pavi… - massimosideri : Il primo brevetto? Quello del Brunelleschi (una chiatta per il trasporto del marmo, 1421). La prima legislazione? Q… - silvamarcoange1 : RT @galatacla: HARARE, Zimbabwe Non si tratta di una foto colorata d'epoca. Un uomo arrestato x aver protestato contro le violazioni dei d… - ilariomaiolo : RT @galatacla: HARARE, Zimbabwe Non si tratta di una foto colorata d'epoca. Un uomo arrestato x aver protestato contro le violazioni dei d… -