(Di mercoledì 16 settembre 2020) IlCalcio cambiapassando da Alivision del gruppoa Gianlucaimprenditore romano. Niente da fare per il comitato cittadino rappresentato dall'avv. Castelli che aveva il sostegno della città tutta e dei tifosi. A dare la conferma ufficiale del passaggio di quote sociali aè la stessa Alivision con un comunicato stampa:Come preannunciato Alivision Transport ha, in data odierna, ceduto ilCalcio. Nonostante il generoso impegno dell’avv. Castelli, dopo una settimana dall’incontro con il comitato “C’è chi illo ama” e dalla conferenza stampa con il Sindaco Tranchida ancora oggi non abbiamo avuto modo di conoscere nomi e cognomi degli ...

ItaSportPress : Trapani, Petroni addio. E' Pellino il nuovo proprietario del club granata - - tifosipalermoit : Alivision fa sapere che “in data odierna ha ceduto il Trapani calcio. - carmi_ne : RT @bennygiardina: Il #Trapani passa da Petroni a Pellino, questo Pellino. - bennygiardina : Il #Trapani passa da Petroni a Pellino, questo Pellino. - GoalSicilia : #Petroni: ”Entro domani sera #Trapani avrà nuova proprietà. Comitato trapanese...” -

Il Trapani Calcio cambia proprietario passando da Alivision del gruppo Petroni a Gianluca Pellino imprenditore romano. Niente da fare per il comitato cittadino rappresentato dall’avv. Castelli che ave ...Esordio in casa contro la Casertana per il Trapani Calcio, domenica 27 settembre. Questo l'esito della prima di campionato nel calendario diramato dalla Lega Pro. . Intanto è ufficiale. Il Trapani non ...Accordo raggiunto tra Fabio Petroni, patron del Trapani calcio, e l’imprenditore romano Gianluca Pellino per il passaggio di proprietà. La notizia già ieri sera era nell’aria. Le due parti si sono inc ...