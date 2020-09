Trapani, cessione del club ad un passo: accordo raggiunto tra Petroni e l’imprenditore Pellino (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Trapani Calcio si prepara a cambiare proprietà.Secondo quanto riportato da Gds.it, infatti, l'attuale patron del club granata, Fabio Petroni, avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'imprenditore romano Gianluca Pellino per il passaggio di proprietà. Le due parti in questione si sarebbero incontrate questa mattina, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già nel pomeriggio, in cui verranno resi noti i dettagli dell'operazione.Pellino, inoltre, avrebbe già contattato gli attuali dipendenti della società, tranquillizzandoli ed esortandoli a tornare al lavoro. "Ho incontrato Petroni per la prima volta il primo settembre scorso - aveva annunciato di recente lo stesso Pellino -, e gli ho ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) IlCalcio si prepara a cambiare proprietà.Secondo quanto riportato da Gds.it, infatti, l'attuale patron delgranata, Fabio, avrebbeundi massima con l'imprenditore romano Gianlucaper il passaggio di proprietà. Le due parti in questione si sarebbero incontrate questa mattina, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già nel pomeriggio, in cui verranno resi noti i dettagli dell'operazione., inoltre, avrebbe già contattato gli attuali dipendenti della società, tranquillizzandoli ed esortandoli a tornare al lavoro. "Ho incontratoper la prima volta il primo settembre scorso - aveva annunciato di recente lo stesso-, e gli ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Trapani cessione Cessione Trapani, oggi è il giorno decisivo: città col fiato sospeso Stadionews.it Cessione del Trapani calcio, accordo raggiunto tra Petroni e Pellino

Accordo raggiunto tra Fabio Petroni, patron del Trapani calcio, e l’imprenditore romano Gianluca Pellino per il passaggio di proprietà. La notizia già ieri sera era nell’aria. Le due parti si sono inc ...

Trapani Calcio, la società: "Mercoledì procederemo alla cessione"

"Ci rivolgiamo al sindaco Tranchida ed a tutti i partecipanti agli incontri di mercoledì 9 settembre presso la casa comunale. Come concordato abbiamo depositato presso il notaio Camilleri la nostra of ...

