Tragedia nel livornese | bambino muore investito da uno scuolabus

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Episodio di cronaca capitato a Castagneto Carducci, frazione di Donoratico, provincia di Livorno, a pochi giorni dal ritorno a scuola: nel primo pomeriggio un autobus haundi 4 anni, davanti agli sguardi sbigottiti dei genitori che erano in zona per andare a prendere i figli a scuola e della stessa madre che ha assistito alla terribile scena. Cronaca dell’episodio Teatro dell’episodio è tra via Mazzini e via Veneto, vicino alla chiesa: dalle prime ricostruzioni, operate dai soccorritori presenti sul luogo, la giovanissima vittima era in sella alla propria bicicletta che è improvvisamente sbucata davanti all’autobus che era in transito in quel preciso momento. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte di una dottoressa presente sul luogo, ilè deceduto poco dopo, ...

Un bimbo di 4 anni è stato travolto e ucciso da uno scuolabus. E' successo a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino in sella alla sua bicicletta sareb .... Tragedia nel secondo giorno di scuola: un impatto violento e fatale, per il piccolo che viaggiava in bicicletta a poca distanza dalla mamma non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi. L'inci ...