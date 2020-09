Tragedia di Dyatlov | smontata la teoria dell’attacco alieno | nell’incidente potrebbe essere coinvolto il KGB

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladi, ovvero l’incidente che avvenne la notte del 2 febbraio 1959, quando nove escursionisti accampati nella parte settentrionale dei monti Urali morirono per cause rimaste sconosciute, non sarebbe esistita senza la partecipazione di ex agenti di Abwehr. Questo è quanto emerge da una indagine condotta da Alexander Kas (programmatore e traduttore russo) e dal suo gruppo di ricerca. Qualche giorno fa Kas ha contattato il presidente di A.R.I.A, l’ufologo Angelo Maggioni, fornendo tutta la documentazione necessaria per sostenere la sua tesi, documenti originali di quei tempi e analisi approfondite racchiuse in ben 35 capitoli, dei quali A.R.I.A ha avuto il permesso divulgativo e di traduzione per l’Italia. Come si legge in una nota inviata da A.R.I.A, “La figura chiave di tutto è riconducibile a ...