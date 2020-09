Traffico illecito di rifiuti nel Casertano: otto misure cautelari (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del comando per la tutela ambientale di Caserta hanno dato esecuzione di otto misure cautelari e al sequestro preventivo di due automezzi dopo un’indagine articolata sullo smaltimento illecito di rifiuti speciali coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Quest’ultima ha proceduto per i reati di attività organizzata per il Traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere, falso, gestione illecita di rifiuti, ipotizzati, nella fase delle indagini a vario titolo, nei confronti dei titolari ed operai di una azienda di San Tammaro, in provincia di Caserta. I provvedimenti in questione traggono origine da una complessa e puntuale attività ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del comando per la tutela ambientale di Caserta hanno dato esecuzione die al sequestro preventivo di due automezzi dopo un’indagine articolata sullo smaltimentodispeciali coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Quest’ultima ha proceduto per i reati di attività organizzata per ildi, associazione per delinquere, falso, gestione illecita di, ipotizzati, nella fase delle indagini a vario titolo, nei confronti dei titolari ed operai di una azienda di San Tammaro, in provincia di Caserta. I provvedimenti in questione traggono origine da una complessa e puntuale attività ...

